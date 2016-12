Difficile d’imaginer que dans quelques mois, Usain Bolt remisera définitivement ses spikes au placard. Les Jeux Olympiques de Rio constituaient le dernier grand objectif de sa carrière et 2017 risque bien de ressembler à une simple tournée d’adieu pour La Foudre, un des plus grands athlètes de tous les temps.

Pendant un an, pour le documentaire I am Bolt, il a été suivi ou s’est filmé lui-même jusque dans ses insomnies ("Je vais vous montrer ce que je fais quand je m’ennuie à 3 h du matin", explique-t-il en tournant dans sa chambre d’hôtel sur un overboard). Ce qui permet de découvrir un champion nettement moins relax que sur la piste ("Je suis toujours nerveux avant ma première course"), en proie au doute ("Je me demande sans arrêt si je suis prêt"), qui repasse lui-même son t-shirt fétiche avant les compétitions et qui, surtout, aspire à la retraite… au sommet de la gloire.



"Je ne m’amuse plus autant"

"Je ne m’amuse plus autant, explique-t-il lors des championnats du monde de Pékin, en 2015. Plus je vieillis, moins je m’amuse. Cela prend plus de temps et il faut faire plus de sacrifices. Avant, je pouvais faire la fête, m’amuser et puis bien m’entraîner mais avec l’âge, ce n’est plus pareil. Il faut ralentir les sorties, l’alcool. Il faut manger sainement, se coucher tôt, ce genre de choses. C’est n’est pas drôle et je déteste faire un truc qui ne m’amuse pas. J’ai juste envie de revenir dans le monde réel, passer du temps avec les gens, ne pas m’entraîner pendant deux jours, lever le pied, rigoler, me détendre. Aller me coucher super tard, juste me détendre, être moi-même et retrouver une vie normale."

Pendant un an, il mord sur sa chique, se blesse sérieusement, s’entraîne encore plus dur, pour tenter d’atteindre son ultime but sportif. "Je dois faire ce qui n’a jamais été fait, gagner trois médailles d’or consécutivement aux Jeux Olympiques. J’aime me différencier des autres."



Peur de devenir chauve !

I am Bolt le prouve pendant près de deux heures. À côté des images traditionnelles d’entraînement, on découvre Bolt déguisé en Sioux pour le carnaval, se blesser au pied en sautant au-dessus d’une barrière, faire du quad à fond la caisse ("C’est ma passion quand je ne cours pas. Cela me procure la même adrénaline que la course"), charrier son père qui l’a amené à l’école une heure avant l’ouverture des portes pour être sûr qu’il ne soit pas en retard ou se plaindre de sa calvitie naissante. "Quand je pense que je me dégarnis, quelle angoisse. Je ne veux pas être chauve à 30 ans. C’est moche !" Et de se plaindre des "mauvais gènes" paternels avec une infinie tendresse…

Ce documentaire contient aussi des images assez exceptionnelles. Comme la toute dernière prestation d’Usain Bolt sur la piste olympique de Rio… au javelot, pour un pari fait avec ses amis. Ou sur cette même piste, désertée, quand il tire le bilan de sa carrière. "C’est enfin fini pour moi. Je suis triste et soulagé en même temps. Je suis heureux. Une page se tourne. Je peux me détendre, partir en vacances, ne me soucier de rien, enfin manger des cochonneries et vivre."

D’une popularité sans égale dans l’athlétisme, Usain Bolt semble en plus être le gars le plus sympa du monde. Après avoir vu ce portrait, son nombre de fans devrait encore augmenter. La Foudre va frapper les cœurs avec ce documentaire.