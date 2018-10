Les notes de guitare résonnent dans la mémoire dès qu’apparaît élégamment Brigitte Fossey, l’invitée d’honneur du Festival du film historique de Waterloo. À peine le temps de cligner des yeux et son sourire nous transporte 66 ans en arrière, à l’époque de Jeux interdits. "Ce film s’impose dans le cadre du cinéma historique, même si on aurait pu choisir Adieu l’ami , puisque mon personnage s’y appelle Waterloo, glisse-t-elle malicieusement. Il m’a fallu 50 ans pour venir… J’en ai profité pour visiter le Panorama. Cela m’a bouleversée. J’avais l’impression de marcher dans les pages des Misérables de Victor Hugo, un de mes auteurs préférés."

Un clin d’œil du destin qui l’amuse. "Je crois qu’il y a un destin, mais pas pour tout le monde. Si vous naissez au Nicaragua, pendant la guerre, c’est une vie très difficile qui vous attend. On parle de destin quand on a la chance d’être choisi par la providence pour faire quelque chose d’exceptionnel, comme ce fut mon cas pendant mon enfance, puis on vous suit car on croit que c’est un coup du destin ! Mais le destin est surtout défini par les autres, et la difficulté consiste à garder sa liberté, son autonomie et essayer de rester lucide. Ce qui veut dire que je n’ai rien fait d’exceptionnel et qu’il faut vivre !"

