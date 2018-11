En moins de vingt ans, ce sexy sexagénaire a su prouver qu’aucun rôle ne lui faisait peur. Dire que cet acteur caméléon a du potentiel (on l’a vu dans Breaking Bad et plus récemment dans Trumbo) relève du doux euphémisme. Pour prouver qu’il aime décidément les défis, Bryan Cranston, a accepté de jouer dans le remake Made In USA d’Intouchables. La star reprend ainsi le fauteuil roulant jadis occupé par François Cluzet. Rencontre avec un acteur hors-norme…

Avant toute chose, pourquoi ce remake américain a-t-il mis dans tant de temps à sortir en salle ?

"Si je me réfère aux conversations que j’ai eues avec des gens bien informés, il semblerait que ce film avait été mis sous séquestre. Vous n’êtes pas sans ignorer en effet que les droits d’Intouchables ont été achetés par Harvey Weinstein. Après la mise en faillite de sa société, ce remake qui avait été déjà tourné, est devenu un actif et comme tout actif, il a fallu attendre des mois pour déterminer qui possède quoi, à quelle hauteur et pour combien. Je n’avais aucun contrôle et encore moins mon mot à dire dans cette affaire qui nous a tous dépassés !"

Vous connaissiez pourtant très bien Harvey ?

(...)