Ironie du sort. Si elle n'a pas tourné dans Rogue One: A Star Wars Story, Carrie Fisher était pourtant bien présente dans une scène de film. En effet, à la fin de ce spin off, les spectateurs peuvent voir la Princesse Leia jeune recevoir le disque contenant les fameux plans de l'Etoile Noire qui permettront aux rebelles et à Luke Skywalker de détruire cette fameuse arme de guerre dans l'épisode IV. C'est la technologie CGI, présentée comme révolutionnaire, qui a permis de poser numériquement le visage de la jeune Carrie Fisher, 21 ans, sur celui d'une autre actrice.





Le même procédé a été utilisé pour faire "revivre" Peter Cushing, décédé en 1994, qui joue le rôle du très inquiétant Grand Moff Tarkin.





Carrie Fisher est apparue dans l'épisode VII sorti en 2016. Elle sera également un des personnages centraux de l'épisode VIII qui a déjà été mis en boîte.



Quid pour la suite ?

Si l'épisode VIII est déjà tourné, ce n'est pas le cas de l'ultime opus de cette nouvelle trilogie. L'épisode IX sera en effet tourné en 2017. A l'heure actuelle, on ne sait évidemment pas si la générale Leia Organa sera partie prenante de ce dernier épisode. On se rappellera que la production n'avait pas hésité à tuer Han Solo dans l'épisode VII.





Si Disney veut continuer à faire intervenir ce personnage emblématique de la saga Star Wars à l'avenir, il devra donc user d'imagination ou d'effets spéciaux et/ou numériques.