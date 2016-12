Carrie Fisher est décédée des suites d'une crise cardiaque survenue la veille de Noël.

La princesse Leïa n'est plus. Carrie Fisher est en effet décédée dans un hôpital de Los Angeles, annonce son porte-parole, cit épar le magazine. Elle avait 60 ans. Carrie Fisher, dont le nom restera à jamais associé à son rôle de la princesse Leia dans la saga spatiale de George Lucas, avait souffert d'une crise cardiaque lors d'un vol entre Londres et Los Angeles le 23 décembre. Elle avait été transportée d'urgence dans un hôpital de la ville dans un état grave. Dimanche encore sa mère, Debbie Reynolds, avait annoncé que sa fille se trouvait dans un état stable.

"C'est avec une profonde tristesse que Billie Lourd confirme la mort de sa mère adorée à 08H55 ce matin", indique le porte-parole Simon Halls dans un bref communiqué.

Née à Beverly Hills le 21 octobre 1956 de l'union entre Debbie Reynolds, star de l'âge d'or hollywoodien et notamment de la comédie musicale "Chantons sous la pluie", et Eddie Fisher, chanteur et vedette de télévision, Carrie Fisher a grandi dans l'univers du septième art. Le mariage de ses parents s'est défait au bout de quatre ans, quand Eddie Fisher a quitté son épouse pour Elizabeth Taylor.

La jeune Carrie a fait ses premiers pas au théâtre avec sa mère avant un premier rôle sur grand écran au côté de Warren Beatty dans "Shampoo", en 1975. Deux ans plus tard, elle devient une star planétaire à 20 ans grâce au rôle de Leia, qui a marqué sa carrière et sa vie.Carrie Fisher n'avait que 19 ans quand elle a incarné la princesse de la rébellion !

En combinaison ou robe de vestale blanche, souvent coiffée de ses célèbres macarons tressés, Leia a fasciné les petites filles du monde entier et fait fantasmer nombre d'adultes.

"Ca prenait deux heures à l'époque de faire sa coiffure. J'arrivais à 05H00 du matin sur le tournage, je m'assoupissais et je me réveillais jolie", racontait-elle en 2015 lors d'une convention "Star Wars".

Ce rôle où elle vit une histoire d'amour avec Han Solo, franc-tireur macho et charmeur incarné par Harrison Ford, a également fait d'elle un sex-symbol, en partie à cause de la scène où elle est captive, portant un bikini doré devenu mythique, du monstrueux Jabba le Hutt. Interrogée l'an dernier sur ces scènes du "Retour du Jedi", elle avait répondu s'être beaucoup amusée à tuer son ravisseur. "La seule motivation pour devenir acteur, c'est de pouvoir tuer un monstre géant!" avait-elle plaisanté en conférence de presse.

Elle a révélé tout récemment dans ses mémoires "The Princess Diarist" qu'elle avait eu une liaison avec Harrison Ford pendant le tournage du premier volet de la trilogie originelle, devenue au fil des ans un véritable phénomène de société.

Un après-"Star Wars" difficile

La suite avait été plus compliquée au niveau professionnel, un peu à l'image de Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker, son frère dans la saga. On l'avait d'ailleurs revue en 2015 dans l'épisode VII de la série, "Le Réveil de la Force", où elle retrouvait son vieil acolyte Harrison Ford, aka Han Solo, pour un quatrième film en tant que Leïa.

Scénariste de talent, Fisher a contribué à de nombreux scripts, y compris pour "Sister Act" (1992), "Alerte" (1995) ou "Demain on se marie" (1998).

Mais elle s'était maintes fois exprimée sur son addiction à la cocaïne, aux médicaments et l'alcool, avouant notamment avoir pris de la drogue sur le plateau de "L'empire contre-attaque" (1980).

Dans plusieurs interviews, elle a même raconté que les médecins avaient établi qu'elle était bipolaire et l'avaient traitée aux électrochocs.

Interrogée dans Vanity Fair en 2006 sur la manière dont elle avait convaincu le réalisateur George Lucas de lui donner le rôle de Leia, la comédienne a répondu avec toute sa gouaille: "J'ai couché avec un 'nerd'. J'espère que c'était bien George".

Campant récemment une mère névrosée dans la série "Catastrophe" d'Amazon, elle avait commencé en juin à tenir une rubrique de courrier du coeur dans le quotidien britannique The Guardian, promettant "des conseils puisés dans une vie pleine de revers et d'accidents".