Le réalisateur Ridley Scott planche en effet sur une suite à son péplum culte et multi-oscarisé sorti en 2000.

Celui-là même qui avait révélé Russel Crowe au grand jour. Selon Deadline, le scénario a été confié à Peter Craig (Hungers Games, Top Gun : Maverick) et l’histoire se focaliserait cette fois sur Lucius, le fils de Lucilla (Connie Nielsen) et neveu du diabolique empereur Commode (Joaquin Phoenix). Le jeune garçon et sa mère avaient été sauvés par Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe), le général devenu esclave et gladiateur. "Force et honneur !"