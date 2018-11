Pour un coup de pub en faveur du cinéma belge, c’en est un fameux. Les réalisateurs belges Bilall Fallah et Adil El Arbi, révélés en 2015 par le film Black consacré aux bandes urbaines bruxelloises, ont été choisis pour tourner le troisième volet de la franchise Bad Boys. Également annoncés aux commandes du Flic de Beverly Hills 4, les Anversois ont manifestement la cote outre-Atlantique.

Ils vont donc diriger Will Smith et Martin Lawrence qui incarnent les personnages principaux de la saga, cela quinze après la sortie du deuxième film. "Ça a été loooooooog mais cette fois, c’est parti", a indiqué Will Smith vidéo à l’appui en annonçant le tournage. Sony a en effet pris du temps pour boucler le budget de cette superproduction hollywoodienne.

À la vue de la photo qu’Adil El Arbi a également postée sur Instagram à l’occasion des repérages effectués en ce moment en Californie, les deux réalisateurs et leurs comédiens semblent particulièrement bien s’amuser.

Il faudra cependant se montrer patient avant de voir le résultat puisque, selon le magazine Variety, le film intitulé Bad Boys For Life ne sortira pas avant 2020 en Europe.