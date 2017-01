"La Fille inconnue" des frères Dardenne est en lice pour le César du "Meilleur film étranger", a annoncé mercredi l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma lors d'une conférence de presse fortement perturbée par des incohérences dans la liste des nommés. Les réalisateurs belges seront également représentés dans cette section via leur société de production "Les Films du Fleuve" pour "Baccalaureat" de Cristian Mungiu et "Moi Daniel Blake" de Ken Loach. "Aquarius" de Kleber Mendonça Filho, "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan, "Toni Erdmann" de Maren Ade, "Manchester by the sea" de Kenneth Lonergan" sont également retenus dans cette catégorie.

La 42e Cérémonie des César se déroulera à Paris le 24 février prochain.

"Elle"

La coproduction belge d'"Entre Chien et Loup" "Elle" du Néerlandais Paul Verhoeven est en lice pour décrocher le César du "Meilleur film", a annoncé mercredi l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma lors d'une conférence de presse. La 42e Cérémonie des César se déroulera à Paris le 24 février prochain. "Elle" raconte l'histoire de Michèle (Isabelle Huppert), dont la vie bascule après avoir été agressée chez elle par un inconnu qu'elle décide de traquer en retour.

Le long métrage concourra face à "Divines" de Houda Benyamina, "Frantz" de François Ozon, "Les Innocentes" d'Anne Fontaine ou encore "Mal de pierres" de Nicole Garcia. "Ma Loute" de Bruno Dumont, production dans laquelle l'entreprise belge Scope Pictures s'est impliquée, et "Victoria" de Justine Triet, dans lequel joue la Belge Virginie Efira, ont également été retenus dans cette catégorie.

Outre le César du "Meilleur film", "Elle" offre également à Isabelle Huppert une nomination comme "Meilleure actrice". La comédienne française, déjà lauréate d'un Golden Globe au début du mois, a également été retenue dans cette même section pour la cérémonie des Oscars, dont la sélection a été annoncée mardi. Pour les César, Isabelle Huppert est en lice face à Marion Cotillard ("Mal de pierres), Virginie Efira ("Victoria"), Judith Chemla ("Une vie"), Marina Foïs ("Irréprochable"), Sidse Babett Knudsen ("La fille de Brest") et Soko ("La danseuse"/coproduction des "Films du Fleuve", avec François Damiens).





La liste (non-exhaustive) des nominations :





Meilleur Film:

Divines

Elle

Frantz

Les Innocentes

Ma Loute

Mal de pierres

Victoria



Meilleure actrice:

Judith Chemla (Une Vie)

Marion Cotillard (Mal de pierres)

Virginie Efira (Victoria)

Marina Foïs (Irréprochable)

Isabelle Huppert (Elle)

Sidse Babett Knudsen (La fille de Brest)

Soko (La danseuse)



Meilleur acteur:

François Cluzet (Médecin de campagne)

Pierre Deladonchamps (Le fils de Pierre)

Nicolas Duchauvelle (Je ne suis pas un salaud)

Fabrice Luchini (Ma Loute)

Pierre Niney (Frantz)

Omar Sy (Chocolat)

Gaspard Ulliel (Frantz)



Meilleur acteur dans un second rôle:

Laurent Laffite (Elle)

Vincent Lacoste (Victoria)

Vincent Cassel (Juste la fin du monde)

Gaspard Ulliel (La danseuse)

Melville Poupaud (Victoria)



Meilleure actrice dans un second rôle:

Nathalie Baye

Valeria Bruni Tedeschi

Déborah Lukumuena

Mélanie Thierry Anne Consigny



Meilleur réalisateur:

Bertrand Bonello (Nocturama)

Olivier Assayas (Personal Shopper)

Bruno Dumont (Ma Loute)

Paul Verhoeven (Elle)

Houda Benyamina (Divines)

Mia Hansen-Love (L’Avenir)

Katell Quillévéré (Réparer les vivants)

Alain Guiraudie (Rester vertical)



Meilleur espoir Masculin:



Meilleur espoir Féminin:

Oulaya Amamra (Divines)

Paula Beer (Frantz)

Lily Rose Depp (Planétarium)

Noémie Merlant (Le ciel attendra)



Meilleur premier film :

Cigarette et chocolat chaud

La danseuse

Diamant noir

Divines

Rosalie Blum



Meilleur film étranger:

Aquarius

Baccalaureat

La fille inconnue

Toni Erdmann

Manchester

Moi Daniel Blake

Juste la fin du monde



Meilleur film documentaire:



Meilleure adaptation:



Meilleur film de court-métrage:

Après Suzanne

Au Bruit des clochettes

Chasse royale

Maman

Vers la Tendresse



Meilleure photographie:



Meilleur film court métrage d'animation:



Meilleur film d'animation:

La jeune fille sans mains

Ma vie de Courgette

La tortue rouge



Meilleur son:



Meilleure musique originale:



Meilleur scénario original:



Meilleurs costumes:



Meilleurs décors:



Meilleur montage: