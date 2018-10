Sept cent quinze millions de dollars. La somme ferait rêver même un vainqueur de l’Euromillions. Mais, d’évidence, pas Chow Yun-Fat, la superstar du cinéma chinois. Dans une interview au site hongkongais Jayne Stars, il a en effet annoncé qu’il allait léguer toute sa fortune, soit les fameux sept cent quinze millions de dollars, à des œuvres caritatives.

La raison de ce don ? La star de Tigre et dragon ou de Pirates des Caraïbes : jusqu’au bout du monde, aujourd’hui âgée de 63 ans, ne dépense guère plus de cent dollars par mois et n’a donc nullement besoin de tout cet argent. Ses vêtements, par exemple, viennent tous de friperies. "Je n’achète pas mes vêtements pour les autres. Tant qu’ils me paraissent confortables, cela me suffit." Il a aussi utilisé le même GSM à clapet pendant 17 ans, avant de le remplacer par un smartphone récemment.

"Mon rêve, c’est d’être une personne heureuse et normale, conclut-il. Le plus dur, dans la vie, ce n’est pas d’amasser de l’argent, mais d’avoir l’esprit en paix, de passer le reste de sa vie de façon simple, sans souci."

Une histoire magnifique et une vraie leçon de vie. Qui doit faire complètement halluciner dans les villas hollywoodiennes.