Habituée des rôles extrêmes, Charlize Theron prouve qu’à 42 ans - depuis hier -, elle n’en a pas fini avec les films d’action qui décoiffent. Dans Atomic Blonde , elle incarne une espionne britannique qui ferait passer James Bond pour un paralytique. Rencontre avec une des actrices les plus couillues du star-system !

Dans Atomic Blonde, vous interprétez une espionne britannique envoyée en mission à Berlin. Les choses ne vont pas vraiment se dérouler comme prévu. Vous pensez que vous auriez pu être une bonne espionne dans la vraie vie ?

"Yep ! Une très bonne même ! À Hollywood comme dans d’autres secteurs, les hommes pensent dur comme fer que ce sont eux les manipulateurs. Mais si on analyse les choses froidement, ce sont les femmes qui les tiennent par le bout du nez. Le vrai talent des femmes, c’est qu’elles laissent croire à leurs homologues masculins que ce sont eux qui mènent la danse. Le plus dingue dans tout ça, c’est que ça fait des millénaires que ça dure et que les mecs n’y voient que du feu ! (rires)".

[...]

