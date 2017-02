Quelques people noir, jaune et rouge s'étaient donnés rendez-vous à l'UGC de Brouckère, à Bruxelles, pour l'avant-première de la suite sulfureuse de la saga littéraire 50 nuances de Grey.

A quelques jours de la Saint-Valentin, quoi de mieux qu'une soirée érotique -entre fessées et objets sexuels de tous genre- en compagnie de l'intrigante liaison qui unit Christian Grey et Anastasia Steele? Suite du film 50 nuances de Grey, 50 nuances plus sombres a pour objectif d'exciter ou réchauffer les salles obscures. Pari réussi ce Du moins avant la projection car les avis étaient plus négatifs que positifs à la sortie. "C'est pire que Les feux de l'amour! Ça n'a rien d'excitant..."

"On est venu pour voir du cul !" plaisante Gilles le Suisse (de l'émission 7 à la Une sur la RTBF) en arrivant sur le tapis rouge, enfin bleu, de l'UGC de Brouckère. Outre la panoplie des habituels BV (Bekende Vlamingen), l'avant-première belge de 50 nuances plus sombres a vu défiler quelques people francophones comme Thomas Van Hamme et son compagnon Jean ou encore Joelle Scoriels (69 minutes Sans Chichis) venue présenter la séance cinéma la plus chaude de l'année. "Je comprends mieux pourquoi on m'a demandé d'animer cette soirée vu que j'ai la réputation d'être une experte en 69 à la RTBF !" ironise-t-elle. "Ça s'annonce encore plus sensuel et captivant que le premier film. J'espère que vous étiez resté la langue bien pendante car 50 nuances de Grey s'était terminé de manière un peu rude voire frustrante... Bref, cette fois, ce sera extrêmement chaud!"

Et avant de faire un selfie masquée avec toute une salle également masquée, Joelle Scoriels conclut en plaisantant une dernière fois encore. "Moi aussi je peux être très sensuelle, regardez, je vous montre mon épaule (sourires)!"