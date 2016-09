Chef-d'oeuvre ou navet? Voici les critiques ciné de la semaine

Cinéma

"Juste la fin du monde", "Hell or High Water" et "Cézanne et moi": deux films 4 étoiles et une déception.

Gaspard Ulliel, qui incarne Bleu de Chanel, diffuse un charme naturel, doux, apaisant, d’une lenteur affable et quasi provocante même dans une ruche survoltée. "J’ai toujours été lent. Depuis que je suis tout petit, on me le dit."

Toutefois, à 18 ans, il montait déjà les marches du festival de Cannes aux côtés d’Emmanuelle Béart et André Téchiné. "J’étais inscrit dans une agence et j’ai tourné pour la première fois à 12 ans. Des petits rôles au cinéma (Le Pacte des loups) et puis Embrassez qui vous vous voudrez de Michel Blanc. Les égarés, l’année suivante. Et le Jeunet du Dimanche de fiançailles, celle d’après. Et tout a changé. J’ai tourné quatre films en 2004 et j’ai détesté car c’était trop et pas toujours très bon. J’ai ralenti, j’avais besoin de me connaître. Être acteur, c’est une longue exploration de soi-même."

C’est vrai que suite à ce départ fracassant, Gaspard Ulliel semblait avoir perdu tout contrôle. Après l’avoir vu dans Jacquou le croquant et Le premier cercle, on le pensait cinématographiquement grillé. Et puis Bonello en a fait son Saint Laurent. Le choc. Derrière la belle gueule, un acteur étourdissant.

Depuis, Stéphanie Di Giusto et Xavier Dolan sont venus apporter leur confirmation. Il est poignant et déliquescent en aristocrate fin de race dans La Danseuse (sortie mercredi prochain). Et il a une présence réellement magnétique dans Juste la fin du monde où il lui revient de jouer l’alter ego du réalisateur de Mommy.

Partage-t-il des points communs avec lui ? "Pas vraiment, il est tellement hors normes, tellement entier et généreux comme ses films. Et ce qui fait sa richesse, ce sont ses paradoxes, ses contractions. Il peut être à la fois très juvénile et très mature, très arrogant et très humble. Je me demandais comment il allait tourner ce film en 19 jours. J’ai été très impressionné, par sa vitesse, sa façon de travailler tous ensemble sur le plateau. En fait, Xavier était préoccupé de m’avoir proposé un rôle avec si peu de dialogues mais c’était avec ce personnage que sa relation était la plus intense car Louis doit s’exprimer avec des silences, un mouvement de paupière, une vibration intérieure. Dans son cinéma débordant d’énergie, de mots; ces moments-là sont d’autant plus percutants."

De fait, si Gaspard Ulliel est celui qui parle le moins dans Juste la fin du monde, c’est pourtant lui qui laisse l’empreinte la plus profonde. "Je ne m’en rends pas compte. Comme chacun d’entre nous, je déteste l’entendre. J’ai abordé le personnage comme s’il était déjà mort, comme un fantôme qui vit déjà à côté de la réalité. Paradoxalement, c’est le seul personnage en mouvement dans cette maison où rien n’a bougé pendant toutes ces années. Il se dirige vers sa mort, certes, mais au moins, il est en mouvement."

Au cœur du film, on trouve une question qui le touche plus intimement que le spectateur lambda : la célébrité change-t-elle les relations dans une famille ?

"Peut-être un peu mais pas tellement car la famille est le dernier endroit où vous pouvez être vous-même car tout le monde vous connaît tel que vous êtes. En revanche, en amitié ou même dans la vie quotidienne, c’est un élément perturbateur car les gens ont de vous une image façonnée par les médias, les personnages au cinéma. La famille est parfois perturbée aussi, par la jalousie notamment. Mais la célébrité n’est pas le thème central du film. C’est l’histoire d’un homme qui a la volonté, le pouvoir d’avancer vers son destin alors que son entourage reste immobile."

L’acteur Gaspard Ulliel est aussi en mouvement mais qu’est-ce qui le fait avancer et dans quelle direction ? "Je choisis les rôles qui me donnent l’occasion de me dépasser, qui m’emmènent dans des territoires inconnus. Un acteur se découvre lui-même à travers ses personnages, ses expériences. J’espère qu’un jour, ma passion pour ce métier me donnera la force de passer derrière la caméra."

