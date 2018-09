Le Fedora porté par Harrison Ford dans Indiana Jones et le temple maudit s'est vendu une petite fortune aux enchères à Londres.

Quand on aime, on ne compte pas. Mais parfois, on devrait... Alors qu'un Fedora assez semblable à celui d'Indiana Jones s'achète 165 euros sur Internet, un cinéphile a dépensé 441.000 euros pour celui porté par Harrison Ford dans Indiana Jones et le temple maudit lors d'une vente aux enchères organisée par Pop Store, à Londres, ce jeudi. Soit un gros tiers de plus que le prix estimé par les experts.

Bien sûr, cela reste très loin des sommets atteints par le couvre-chef le plus cher du monde, le Chapeau d'Amour (2,29 millions d'euros) ou le bicorne de Napoléon (1,8 million d'euros), mais cela reste plus que coquet. En Belgique, le salaire moyen net par mois est de 1897 euros. Le galurin de l'archéologue aventurier représente donc un peu plus de 232 mois de travail pour nous. Soit 19 ans et 4 mois de paie juste pour un feutre mou...

© DR

Il ne s'agit pas, loin s'en faut, de la seule folie que se sont offert quelques fortunés amoureux du 7e art. Le sabre laser utilisé par Anakin Skywalker dans Star Wars: la revanche des Siths a trouvé acquéreur pour 123.000 euros et l'hoverboard de Marty McFly dans Retour vers le futur a fait un heureux pour 33.0000 euros. Par contre, un fan d'Indiana Jones croyait avoir acquis la veste de son héros favori pour un demi-million d'euros. Manque de chance, le vendeur refusait de la céder en dessous de 561.000 euros. Quand ils aiment, certains vendeurs savent compter...