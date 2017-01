Envie d'aller au cinéma cette semaine? Voici les nouveaux films à l'affiche.

DALIDA

Dalida se rêvait en "femme normale". Le strass et les paillettes ne lui ont pas apporté le bonheur.

RÉSUMÉ

Une vie rythmée par les suicides des hommes qu’elle a aimés et par des tubes toujours populaires 30 ans après sa mort. Une existence marquée d’innombrables succès qui ne l’ont jamais satisfaite. À son époque, toutes les femmes rêvaient d’être Dalida, mais elle ne désirait qu’une chose : mener une existence simple, avec un mari et des enfants. Mais sa vie ne l’a jamais satisfaite. Au point de laisser ce mot, avant de s’endormir pour l’éternité : "Pardonnez-moi, la vie m’est insupportable."

NOTRE AVIS

Un parcours comme celui-là constitue déjà un film en soi. L’éclosion de Yolanda Gigliotti, la petite Italienne née au Caire et surnommée Quatre yeux par les autres enfants à cause de ses lunettes, pour devenir Dalida, la diva mondiale qui a écoulé 120 millions de disques, tient du conte de fées.

Trop beau pour être vrai. Trop exemplaire pour être traité sans recul. Tout dans les succès et les galères de Dalida renvoie vers les ravages de la quête effrénée de la célébrité à tout prix qui sévit actuellement. Mais au lieu d’exploiter cette symbolique très forte pour donner une dimension supplémentaire au biopic, Lisa Azuelos (Lol, Une rencontre) se contente d’aligner sagement les séquences les plus marquantes de la vie de Dalida, sans vraiment explorer non plus la complexité de sa personnalité. C’est lisse, presque impersonnel.

Pire : chaque événement (en fait, tout ce qui s’est retrouvé en Une de la presse…) est ensuite illustré par un tube censé trahir ses états d’âme. Un procédé systématique qui finit par donner au biopic un look de très long clip assez superficiel juste destiné à passer un maximum de musique. Si Dalida ne rêve que d’être une épouse avec un enfant, on n’explique jamais pourquoi elle trompe son mari au bout d’une semaine et avorte quand elle est enceinte.

