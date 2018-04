C'est tout sauf une surprise, mais jusqu'à présent, le cinquième enfilage de smoking bondien par Daniel Craig tenait encore de la rumeur non-confirmée. Désormais, c'est officiel: il incarnera bel et bien 007 dans sa vingt-cinquième aventure officielle attendue sur les écrans le 8 novembre 2019.

Alors qu'il mettait aux enchères à New York une Aston Martin de l'espion, un journaliste d'Associated Press lui a demandé si James Bond constituerait son prochain rôle. "Yes, yes", a-t-il répondu brièvement. Quant à savoir si c'est bien Danny Boyle qui en assurera la réalisation, il s'est montré beaucoup moins affirmatif: "On verra..."

Record du monde des réponses les plus courtes battu. Mais l'essentiel est assuré: il n'a pas fini de consommer du Martini "mélangé au shaker, pas à la cuillère".