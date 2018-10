Le phénomène a de quoi surprendre, et pourtant, la célébrité peut disparaître presque aussi vite qu’elle est apparue. En 2001, avec la sortie d’Harry Potter à l’école des sorciers, Daniel Radcliffe devient du jour au lendemain l’acteur le plus célèbre au monde. À l’âge de 12 ans seulement.

Dix-sept ans et sept films plus tard, alors que la saga a rapporté la somme record de 7,723 milliards de dollars dans le monde, malgré l’immense popularité du sorcier balafré, les choses ont bien changé pour son interprète principal. Plus populaire, actuellement, auprès des parents que des enfants. Il vient en effet de raconter au Telegraph une anecdote aussi cocasse que révélatrice à ce sujet. "Il se passe parfois ceci quand je rencontre des enfants désormais. Leurs parents les amènent à moi en disant quelque chose comme ‘C’est Harry Potter’, et ils répliquent : ‘Non, ce n’est pas lui !’" Avec sa barbe, ses cheveux défiant les lois de la gravité et son front dénué de la fameuse balafre en forme d’éclair, les petits ne reconnaissent plus du tout le gamin dont ils suivent les aventures magiques en DVD…

Les adultes, par contre, font immédiatement le lien. Et Daniel Radcliffe en est le premier ravi. "C’est très étrange mais aussi profondément adorable quand quelqu’un me dit : ‘Vous avez occupé une place énorme durant mon enfance.’ Les Simpson ont été très importants pour moi durant cette période et le fait que je puisse tenir le même rôle dans la vie de quelqu’un est à la fois fou et merveilleux. J’ai toujours dit que j’avais été incroyablement chanceux de devenir célèbre grâce à Harry Potter car il occupe une vraie place à part dans les cœurs."

Lui aussi, même si les enfants ne l’associent plus, dorénavant, à Poudlard et à la sorcellerie.