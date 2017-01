À en croire les déclarations de Dany Boon sur le plateau de C à vous, son spectacle Dany de Boon des Hauts-De-France, serait son tout dernier.

"Le cinéma me prend beaucoup de temps. On ne peut pas concilier les deux. Quand j’ai commencé à écrire le spectacle, je me suis dit : ‘Tiens, je crois que c’est le dernier one-man’. C’est bien de passer à autre chose." Si c’est lui qui le dit…