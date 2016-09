De Niro et Pacino se retrouvent pour parler de Heat, 21 ans après

Cinéma

Plus de vingt ans après la sortie du mythique film policier Heat, qui réunissait pour la première fois à l’écran Robert de Niro et Al Pacino, le réalisateur et les deux légendaires acteurs se sont retrouvés cette semaine, partageant des souvenirs de tournage.

Le thriller haletant sorti en 1995, où De Niro et Pacino se livraient à un fascinant duel de personnages de chaque côté de la loi mais à l’esprit similaire en bien des points, est devenu un classique du film noir, à la fois pour sa mélancolie que pour sa cinématographie spectaculaire à travers Los Angeles.

"J’ai su que ce serait un film spécial dès que j’ai lu le script; je suis heureux qu’il ait reçu toute cette attention", a remarqué De Niro, 73 ans, lors d’une table ronde à l’Académie des arts et sciences du cinéma à Beverly Hills.