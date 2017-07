Pas plus que l’épouvantail Star Wars : les derniers Jedi, attendu seulement pour le 15 décembre. Le top 10 du box-office belge de 2017 risque donc de connaître encore bien des changements. Mais il est intéressant de voir quels films vous ont le plus séduit depuis le début de l’année. Et quelles superproductions vous ont laissés de marbre.

Comme de coutume, les grands gagnants entrent dans la catégorie des franchises (voir le tableau ci-dessous). La Belle et la Bête, le net vainqueur des six premiers mois de l’année, n’est rien d’autre que le remake, avec des véritables acteurs, du dessin animé Disney du même nom. Quant à ses trois dauphins, Fast & Furious 8, Cinquante nuances plus sombres et Pirates des Caraïbes 5 : la vengeance de Salazar, ce sont tous des suites de gros succès au box-office.

Si on ajoute Les gardiens de la galaxie 2, arrivé en sixième position, Les Schtroumpfs et le village perdu (8e) et Logan (9e), cela débouche sur une proportion étonnante de sept films de saga dans le top 9. Et Transformers 5, qui a réalisé un démarrage canon (705.000 € en une semaine), pourrait encore alourdir rapidement les statistiques.

De quoi donner raison aux studios hollywoodiens, toujours plus tentés de miser sur la sécurité que sur les nouveautés. Et cela, même si La La Land se glisse à une très belle cinquième place, tandis que Baby Boss (7e) a surtout séduit les enfants.

À noter aussi la dixième position occupée par Lion, un film sur l’errance d’un petit garçon en Inde, qu’on n’attendait pas nécessairement à pareille fête. L’illustration de l’impact des Oscars, puisque Lion avait reçu six nominations.

Au rayon des échecs, la Palme revient sans conteste à Alien : Covenant. La production à gros budget de Ridley Scott n’engrange que 432.000 € en Belgique, soit bien moins que des navets intersidéraux comme John Wick 2 (640.000 €), La grande muraille (637.000 €), Power Rangers (496.000 €) voire Ghost in the shell (621.000 €).

Les acteurs devenus réalisateurs n’ont pas non plus la cote chez nous. Même si cela se justifie, tant les films de Sean Penn et de Denzel Washington sont poussifs, lourds, peu inspirés. The Last Face prend le bouillon avec un score ridicule de 5.668 € de vente de tickets, tandis que Fences s’en tire à peine mieux avec un seulement 34.055 € de recettes.

La preuve que les cinéphiles belges, s’ils aiment retrouver leurs héros favoris, ne se laissent pas berner pour autant par les grands noms à l’affiche.

Le top 10

Les films sortis en 2017 qui ont le mieux marché en Belgique depuis le début de l’année :

La Belle et la Bête : 5.754.226 €

Fast & Furious 8 : 4.790.758 €

Cinquante nuances plus sombres : 4.370.853 €

Pirates des Caraïbes 5 - La vengeance de Salazar : 3.343.510 €

La La Land : 3.027.593 €

Les gardiens de la galaxie 2 : 2.183.086 €

Baby Boss : 2.305.993 €

Les Schtroumpfs et le village perdu : 2.160.600 €

Logan : 1.671.563 €

Lion : 1.126.672 €