L’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, entouré d’un gouvernement de milliardaires semble banaliser la valeur d’un milliard de dollars outre-Atlantique.

Cette somme, aussi hallucinante qu’indécente, le studio Marvel serait prêt à la débourser pour deux volets des Avengers, Infinity War (attendu le 4 mai 2018 en salle) et sa suite (prévue, elle, pour mai 2019).

Avec une moyenne de 500 millions de dollars par film, les deux parties d’Infinity War exploseraient littéralement le record de 378 millions de dollars détenu depuis 2011 par Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence.

Bien sûr, officiellement, les budgets sont top secret. Mais crédibles. Les deux premiers Avengers ont respectivement rapporté 1,5 milliard et 1,4 milliard de dollars en 2012 et 2015, occupant les deux premières places du box-office Marvel. Si les deux prochains réalisent les mêmes résultats, malgré leur coût pharaonique, ils seront déjà rentables en salle. Et se vendront ensuite très cher aux télés…

Selon plusieurs sources américaines, 400 millions seraient consacrés uniquement pour payer les comédiens. Et pour cause : 67 super-héros sont attendus pour sauver le monde. Et pas des moindre: Iron Man, Captain America, La Veuve Noire, Hawkeye, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Spider-Man, Thor ou Captain Marvel seront de la partie. Ainsi que des invités-surprises. Peter Dinklage (Tyrion Lannister dans Game of Thrones) serait même en négociation pour incarner l’un d’eux.