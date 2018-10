Ce lundi 22 octobre, Catherine Deneuve a soufflé 75 bougies. Ce qui, d’évidence, ne lui a pas fait perdre le sens de l’humour. Avant de recevoir le prestigieux Praemium Imperiale à Tokyo, pour l’ensemble de sa carrière, elle a dévoilé le rôle qu’elle allait bientôt tenir dans le prochain film du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, La Vérité.

" Cette femme que je joue est une actrice avec des qualités, c’est certain, mais avec des défauts assez énormes d’égoïsme, d’égocentrisme et des relations compliquées avec sa fille qui vit aux États-Unis", a-t-elle déclaré. Avant de préciser, malicieusement : "Évidemment c’est très, très loin de moi donc j’ai vraiment l’impression de jouer un rôle de composition, mais moi ça m’amusait beaucoup de le faire."

Dans ce film, attendu en salle en 2019, pour la première fois, Catherine Deneuve donnera la réplique à Juliette Binoche, qui tiendra le rôle de sa fille.