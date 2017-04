Les enfants, fans de superhéros, nostalgiques d’Indiana Jones ou de Star Wars, bref les amoureux du cinéma à grand spectacle vont pouvoir rougir de nombreuses dates dans leur agenda. Disney vient en effet d’annoncer son calendrier de sorties pour les prochaines années. Et cela fait rêver.

Animation

Honneur aux petits (et à leurs parents) avec la marque de fabrique Disney : les films d’animation. La Reine des neiges, dont le retour semblait gelé, va reprendre des couleurs le 27 novembre 2019. Soit après six ans de frigo, tout de même. Ce qui ne nous laisse que deux ans avant d’entendre à nouveau les kids chanter à tue-tête "Libérée, délivrée…"

En attendant, ils auront été gâtés avec Les Indestructibles 2, Les Mondes de Ralph 2 (il va tout casser dans l’Internet le 21 novembre 2018, alors que c’était prévu en mars) et surtout Toy Story 4, sans aucun doute la suite qui suscite les plus grandes attentes (le 21 juin 2019).

Adaptations live

Disney n’arrête plus de revisiter ses classiques en live. Mulan prendra les traits d’une actrice encore inconnue le 2 novembre 2018, Simba, Mufasa et Nala s’exprimeront avec les voix de Donald Glover, James Earl Jones et Rihanna dans l’adaptation du Roi Lion dès le 19 juillet 2019, tandis que Mary Poppins survolera Londres sous les traits d’Emily Blunt à partir du 25 décembre 2018.

Super-héros

C’est fou le nombre de super-héros qui nous protègent. La panthère noire (Chadwick Boseman) entrera en action le 16 février 2018, aux côtés d’une fameuse palette de stars (Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Andy Serkis et même l’ex-Hobbit Martin Freeman). Les Avengers entameront leur Infinity War quelques mois plus tard (le 4 mai 2018) puis remettront la pâtée aux super-méchants le 3 mai 2019 dans une aventure actuellement sans titre. Dans l’intervalle, Captain Marvel sera entré en action le 8 mars 2019.

Star Wars, Indy

Le très attendu Épisode IX de Star Wars, qui clôture la nouvelle trilogie, devrait pulvériser le box-office le 24 mai 2019. Sans Carrie Fisher. Avant cela, Han Solo (Alden Ehrenreich sera entouré de la Khaleesi Emilia Clarke et de Thandie Newtown) se sera offert un spin-off le 25 mai 2018 dans la Star Wars Anthology. Harrison Ford, absent de ce reboot, ne prend pas sa retraite pour autant. Le chapeau et le fouet d’Indiana Jones l’attendent pour une 5e aventure le 10 juillet 2020. Alléchant, non ?