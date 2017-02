Éminence grise du cinéma français, Dominique Besnehard a été l’un des plus grands agents artistiques de l’Hexagone. Son expérience hors-norme a pris forme à travers la série Dix pour cent . Nous avons rencontré Dominique Besnehard au Festival international du Film d’Amour à Mons. Il est venu y parler de séries télévisées.

Quand vous avez eu l’idée de Dix pour cent, vous avez tout de suite pensé à une série ?

Toujours. Car il fallait développer les intrigues et les arches des personnages. Quand j’ai vu Desperate Housewife, je me suis dit que le quotidien que nous vivions à Artmedia était plus intéressant et pouvait faire l’objet d’une série.

Virginie Efira, Julien Doré, Christophe Lambert… Il y aura encore du beau monde dans la saison 2. Et la troisième est déjà en préparation, non ?

Oui. La saison 2 est terminée. Elle sera bientôt diffusée. Nous sommes en pleine écriture de la saison 3 mais il est encore trop tôt pour dire qui nous y trouverons. Je pense que ce sera d’un haut niveau.

Comment ça se passe pour convaincre les stars de jouer dans une série comme Dix pour cent ?

La première année, certains étaient tout à fait d’accord. D’autres, comme Michel Blanc ou Lambert Wilson, n’ont pas trouvé une histoire qui leur correspondait. Certaines ont refusé. Le premier épisode par exemple n’était pas fait pour Cécile de France au départ. Cécile a accepté et elle a été merveilleuse. C’est parce qu’elle est belge. Les Belges sont culottés, ils n’ont pas peur d’être décalés.

Quelles sont les qualités requises pour être un bon agent ?

Il faut avant tout être vigilant, travailleur, à l’écoute… Et modeste ! Quand le film marche, l’acteur dit que c’est grâce à lui. Si ça ne fonctionne pas, il rejette la faute sur son agent.

Vous êtes aussi quelqu’un d’ouvertement engagé à gauche…

Pour le moment, je suis un peu perdu. J’aurais vraiment voulu que Hollande se représente. On aurait mieux perçu ses qualités. Le problème, c’est que les Français sont ingouvernables.