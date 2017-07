À force de voir les héros sortir sans une égratignure des chutes les plus spectaculaires, on en finirait presque par oublier les risques pris par les comédiens et leurs doublures sur un tournage.

Le décès du cascadeur de 33 ans, John Bernecker, sur le plateau de The Walking Dead, vient hélas le rappeler dramatiquement. Il a effectué une chute de 7 m à partir d’un balcon, avant de décéder à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte par la police.

© DR