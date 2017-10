"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t’as pas fini de tourner." "Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche."

Ces formules à l’emporte-pièce, même ceux qui n’étaient pas nés du temps de Michel Audiard ont fini par les connaître par cœur.

Décédé en 1985, le plus célèbre dialoguiste du cinéma français est aujourd’hui reconnu comme écrivain à part entière. Sa verve, sa culture, son esprit si français ont bâti sa légende et sa renommée égale celle de Gabin, Belmondo et Lino Ventura.

Les dernières révélations à son sujet l’éclairent subitement d’un jour moins sympathique.

La Dernière Humeur est signée Géry De Maet.