Alors que la saga fête tout juste ses dix ans, Twilight a reçu cette semaine le titre de... "pire film de tous les temps". Cette distinction a été établie sur base des scores désastreux obtenus par le film sur le site de sondages Ranker . Si le film avait jusque là récolté un bon nombre de commentaires négatifs, la tendance s'est inversée ces derniers jours. Les internautes se sont mobilisés en masse depuis cette annonce pour que leur film de vampires favori ne soit plus au sommet du classement des losers. Twilight reste tout de même sur le podium, derrière Gigli et Batman et Robin.





L'un des acteurs principaux de la saga, Robert Pattinson, a pourtant fait savoir qu'il serait partant pour un revival si on le lui proposait.