Depuis l’éclatement du scandale Weinstein et la naissance du mouvement #MeToo, le mode de fonctionnement des studios de télé ou de cinéma connaît des bouleversements sans précédent aux USA. Et l’égalité salariale entre hommes et femmes commence enfin à devenir une réalité.

Evan Rachel Wood vient ainsi de révéler que, pour la toute première fois, elle allait toucher le même cachet que ses partenaires, Ed Harris et Anthony Hopkins, lors de la troisième saison de Westworld produite par HBO. "Je n’avais jamais été payée comme mes partenaires, jamais, jamais…", a-t-elle reconnu, manifestement émue.

Evan Rachel Wood faisait partie des artistes les plus actives dans le mouvement #MeToo. "Je ne suis pas dans une situation désespérée, je suis très chanceuse. L’objectif, c’est d’être payée correctement, ou équitablement. Gagner moins simplement parce que vous êtes une femme, c’est injuste."

Le combat n’est pas achevé, loin de là, mais elle tenait à souligner cette victoire : "C’est la première fois qu’on dit : ‘Tu vas recevoir ceci, tu le mérites. ’ Et c’est formidable. Peu importent les opinions politiques, beaucoup de discussions prendront une tournure différente désormais. Il se passe beaucoup de choses en coulisses, il y a beaucoup de tentatives pour rétablir l’égalité et l’équité."

Il reste à élargir le mouvement à l’ensemble de la société.