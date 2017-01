Les premies invités du Festival international du film d'amour (FIFA) sont connus. Et ils devraient ravir plus d'un cinéphile. Dominique Abel et Fiona Gordon, couple à la ville comme à l'écran, qui nous avaient charmés par leur univers poétique dans Rumba ou La fée, vont non seulement donner une leçon de cinéma dans la cité du Doudou, mais aussi y présenter leur tout nouveau film, Paris pieds nus.





Accompagnés à l'écrans d'Emmanuelle Riva (César de la meilleure actrice 2013 pour Amour) et de Pierre Richard, elle incarne une bibliothécaire canadienne appelée au chevet de sa tante à Paris et lui un sdf haut en couleur.





Le film a déjà été sélectionné au Festival de Londres, une référence en soi. Un bon début, donc, pour le Festival du film d'amour.