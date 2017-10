Cinéma Un ex-braqueur reçu à la Mostra de Venise, l’histoire n’est pas banale. C’est pourtant celle de François Troukens dont le premier long métrage, “Tueurs”, co-réalisé avec Jean-François Hensgens, avait été sélectionné officiellement mais hors compétition pour participer au plus glamour des festivals de cinéma. Une première projection mondiale qui a valu à l’ex-hors-la-loi bien des éloges dans la presse internationale.

Le film raconte l’histoire d’un braqueur qui veut terminer sa carrière sur un dernier casse de haut vol pour ensuite se faire oublier en partant au bout du monde avec sa famille. Il réussit son coup mais son dernier fait d’arme l’entraîne dans une affaire méchamment plus dangereuse où se mêlent l’assassinat d’une juge et les tueurs du Brabant. On a là tous les ingrédients requis pour un thriller haletant.

De beaux noms figurent au casting de ce premier long métrage tels que Olivier Gourmet, Bouli Lanners, Lubna Azabal, Kevin Janssens et Natacha Régnier. François Troukens avait par le passé réalisé le court-métrage « Caids », qui avait déjà mis en lumière tout son talent.

En exclusivité, nous vous présentons la bande-annonce de “Tueurs” dont la première en Belgique aura lieu le 17 octobre à l’occasion du Festival de Gand. La sortie en salle est programmée le 6 décembre.







