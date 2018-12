Après six ans d’absence, Ralph Lacasse revient sur les grands écrans. Non pas pour changer de jeu, mais pour explorer un nouveau monde, celui d’Internet. Avec la même salopette brune, le même t-shirt rouge et la même voix, celle de François-Xavier Demaison en français.

"Ce personnage m’habite tellement qu’une autre voix sort de ma bouche, moins intellectualisée que lorsque je vais parler à mon banquier, c’est sûr, lâche-t-il en riant. Je soupçonne Disney de m’avoir choisi parce que physiquement, je lui ressemblais."

Il fait partie de vous ?

"Cela m’a pris quelques heures à retrouver mon Ralph. La clef, c’est l’enfance. C’est un grand enfant aux réactions exagérées, capricieux et colérique parfois. Il trouve que tout est injuste. Et il doute, il n’a pas confiance en lui. Ralph est comme ces gamins qui râlent en sortant de Disney parce qu’ils n’ont pas eu un ballon. Il a une belle vie, mais aussi parfois des réactions d’enfant gâté."

En six ans, vous l’avez trouvé changé ?

"(...)