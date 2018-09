Les héros ne meurent jamais, paraît-il. Et d’évidence, ils ne sont pas les seuls. Les assassins les plus effroyables du grand écran ont manifestement aussi la peau dure. Hanter nos pires cauchemars ne leur suffit pas. Régulièrement, ils ressortent d’outre-tombe pour semer la terreur dans les chaumières.

Depuis quelques jours, les habitants d’Elm Street s’apprêtent à dormir à nouveau très mal. Trente-quatre ans après ses premiers méfaits dans leur quartier, Freddy Krueger va reprendre du service. Toutes griffes dehors, faciès zombiesque et sourire sardonique, comme en ses plus affreuses années.

Pour les besoins de la sixième saison de la série The Goldbergs, ABC a en effet choisi de le ressusciter. Et de demander à son interprète historique, Robert Englund, de reprendre son vieux pull rouge et noir, son feutre mou et son air le plus méchant. Une demande qui ravirait notre ministre des Pensions puisqu’à 71 ans, le Californien sort de sa retraite.

Les amateurs de bon goût et les âmes sensibles ont tout intérêt à zapper cet épisode, mais les nostalgiques de l’effroi des années 80 (non, on ne parle pas du disco ou des coiffures au brushing en forme de vagues) devraient se payer une pinte de bon sang en visionnant Nightmare on Elk Avenue dès le 26 septembre sur ABC. Et sans doute dès le lendemain sur les sites de streaming… Pour mieux cauchemarder ensuite pendant des semaines.