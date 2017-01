Les yeux de Guillaume Canet pétillent lorsqu’il parle de Marion Cotillard. Et très vite, un large sourire vient éclairer son visage.

L’admiration, d’évidence, se mêle d’anecdotes délirantes, preuve que leur complicité n’a pas changé depuis Jeux d’enfants , en 2003. "À l’époque, on n’arrêtait pas de se lancer des défis, cap ou pas cap, même en dehors du plateau" , explique-t-il, manifestement amusé. "Et cela allait très loin. Moi, par exemple, je lui avais demandé de faire la photo de la bite d’un technicien avec sa main à côté, pour qu’elle ne puisse pas tricher. En retour, elle m’avait imposé de draguer très lourdement, honteusement un serveur en plein restaurant, en présence de toute l’équipe et des producteurs, tout en ayant l’air très sérieux. C’était trash…"

Mais cela l’amuse. Comme les photos peu valorisantes qu’ils balancent l’un sur l’autre dans les réseaux sociaux depuis qu’a commencé la promotion de Rock’n Roll , la comédie française qui nous a le plus fait rire depuis Intouchables et qui envahira les salles le 22 février.

"On vit dans une société gérée par le mensonge, dirigée par des menteurs, donc même lorsqu’on dit la vérité, tout le monde pense que c’est faux. Donc, on peut raconter tout ce qu’on veut… Cela fait des années qu’on raconte des conneries à mon sujet, et comme on ne sait rien de moi, je peux faire n’importe quoi, raconter tout ce que je veux, de toute façon, les gens ne sauront jamais distinguer le vrai du faux. Les photos publiées sur Instagram, par exemple, tout le monde croit qu’elles sont bidons, destinées uniquement à la promo. Cela a pris des proportions énormes et certains nous critiquent pour ça. Même de vraies photos (parce que celle de Marion qui dort la bouche ouverte est bien authentique, je vous le confirme), les gens pensent qu’elles sont fausses. C’est dingue."

Difficile de croire que le réalisateur césarisé et l’actrice oscarisée puissent avoir gardé un esprit aussi potache. "Et pourtant, cela fait partie de notre quotidien à Marion et à moi. Nous avons toujours été comme ça. Nous avions envie que le public arrête de croire tout ce qu’on raconte sur nous. Et surtout qu’il cesse de penser que le métier d’acteur, c’est d’être juste célèbre. Notre travail, c’est de jouer. Il faut arrêter de mettre au même niveau Kim Kardashian et Marion Cotillard. Dans cette société qui croit qu’on est célèbre parce qu’on a des followers, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Et ce n’est pas parce qu’on fait des films et qu’on va de temps en temps sur des tapis rouges avec des vêtements qu’on nous a prêtés qu’on vit dans une tour d’ivoire, coupés de la réalité."

Rock’n roll en apporte une brillante démonstration par l’entremise de l’autodérision.





"Marion et moi nous moquons beaucoup de nous"

Tout est parti d’une vraie interview. Durant laquelle une journaliste, évoquant sa passion pour l’équitation, ses cheveux gris et son peu de présence dans les échos people, a trouvé que "tout ça n’est pas très rock’n roll". "Sur le moment, cela m’a un peu touché. Et fait réfléchir alors que mon image, je m’en fiche. Marion et moi nous moquons beaucoup de nous-mêmes. En discutant de cette interview, nous avons beaucoup ri… de nous. C’était un sujet de comédie formidable. Voilà comment est né Rock’n Roll."

Une comédie épatante, dans laquelle il va vraiment très loin dans l’autodérision. "J’aurais pu raconter l’histoire d’un autre acteur qui vit les mêmes déboires, mais cela me paraissait nettement moins intéressant. Ou bien on se payait notre propre tête, mais alors, il fallait y aller à fond. Sans aucune retenue. Cette option-là nous a paru la plus amusante à Marion et moi, et la plus vraie par rapport à nous."

Sans aucune restriction, vraiment ? "On ne s’est pas du tout censuré. Sauf pour une seule scène, c’est vrai. Dans la boîte de nuit, je continuais à faire la fête et je finissais par montrer mon cul à tout le monde. C’était peut-être un peu trop…"