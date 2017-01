Une humeur de Jean-Marc Ghéraille.

Le jour où la neige effectue une réapparition furtive sur notre pays, Roman Polanski déchausse. Depuis sa nomination comme président de la 42e cérémonie des Césars, la polémique faisait rage. Et son passé trouble et sulfureux refaisait (une nouvelle fois) surface. En 1977, il a, c'est acté, violé une gamine de 13 ans. Même si cet acte a eu lieu sous l'influence de l'alcool et/ou de la drogue, il n'est en aucun cas excusable. Aujourd'hui âgée de cinquante ans, Samantha Geimer, c'est le victime, ne s'en est jamais réellement remise et affirme que sa vie a été gâchée par ce rendez-vous entre un adulte et une préado. Il a donc judicieusement renoncé à mettre son beau costume le 24 février prochain.

