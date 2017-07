Les magiciens ne font décidément rien comme les autres. Alors que la quiétude estivale s’est imposée dans nos écoles, à Poudlard, c’est l’effervescence en ce début juillet. Par la faute des animaux fantastiques, manifestement peu au courant des congés scolaires. Ils ont, en effet, repris du service depuis hier. Et vont sérieusement compliquer la vie de leur plus grand admirateur, Norbert Dragonneau, assisté cette fois par cette vieille connaissance d’Albus Dumbledore.

Pour le tournage des Animaux fantastiques 2, David Yates a réuni une belle brochette de stars. Les revenants Eddie Redmayne, bien sûr, toujours dans le rôle principal. Mais aussi Johnny Depp (Grindelwald), Zoé Kravitz (Leta Lestrange), Ezra Miller (Credence) et Katherine Waterston (Tina). Mais aussi quelques petits nouveaux, comme Jude Law (Dumbledore), Claudia Kim (Avengers : l’ère d’Ultron) ou Ólafur Darri Ólafsson (Le Bon Gros Géant, The Missing).

Pour tout ce beau monde, J. K. Rowling promet d’ores et déjà " quelques clins d’œil surprenants à Harry Potter qui raviront aussi bien les fans des livres que ceux des films. "

L’intrigue se déroulera en 1927, quelques mois après le premier film. Mais cette fois, Gellert Grindelwald tiendra une place plus importante. "Comme promis, Grindelwald s’est évadé et a réuni autour de sa cause (élever les magiciens au-dessus des No-Maj, NdlR) de plus en plus de personnes, explique l’auteure. La seule personne capable de l’arrêter est le sorcier qu’il appelait autrefois son meilleur ami, Albus Dumbledore. Mais Dumbledore aura besoin de l’aide de celui qui a déjà déjoué les plans de Grindelwald, son ancien élève, Norbert Dragonneau. L’aventure réunit Tina, Queenie (Alison Sudol) et Jacob (Dan Fogler), dont la loyauté sera mise à l’épreuve face aux nouveaux périls dans un monde de la sorcellerie dangereux et divisé."

La suite à l’écran à partir du 16 novembre 2018.