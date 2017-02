Voilà une nouvelle qui devrait faire saliver plus d'un cinéphile. Jack Nicholson, absent des grands écrans depuis 2010 et le peu mémorable Comment savoir, sort de sa retraite. Pour participer au remake américain d'un des films les plus emballants de 2016, la comédie allemande jouissive et délirante Toni Erdmann, en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger.

Il y incarnera un père des plus fantaisistes qui va pourrir la vie professionnelle de sa trop sérieuse fille (elle prendra désormais les traits de Kristen Wiig) en s'inventant une nouvelle identité et en s'imposant dans le milieu professionnel de la redoutable championne de la fermeture d'entreprises. On est curieux de voir si les Américains, des plus sages en matière de nudité, oseront tourner la très drôle scène de party nudiste.

Maren Ade, le réalisateur de Toni Erdmann, sera producteur exécutif de ce film qui n'a, pour l'instant, ni scénariste ni cinéaste. Mais qui fait d'ores et déjà figure d'événement pour 2018 ou 2019.