Les Contes des mille et une nuits, tout le monde connaît. Du moins, dans les grandes lignes. Mais que se passe-t-il la 1002e nuit et les suivantes ? Pour Jamel Debbouze et Kev Adams, c’est une évidence, la belle princesse (possédant les traits de Vanessa Guide) se lasse de l’immature petit chapardeur qui lui a volé son cœur en 2015 (oui, chronologiquement, il y a matière à discussion, c’est sûr…). Situation dont décide de profiter l’ignoble Shah Zaman (Jamel) pour évincer Aladin (Kev Adams) et devenir le nouveau maître de Bagdad. Quitte à torturer les Bagdadis un à un tant que la princesse n’accepte pas de l’épouser.

(...)