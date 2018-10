James Cameron est un fameux cachottier. Voici un an, il annonçait que si Avatar 2 et 3 ne rencontraient pas le succès escompté, les deux autres suites prévues ne verraient jamais le jour. Une manière, probablement, de réduire la pression, les quatre nouveaux opus étant budgétisés aux alentours d’un milliard de dollars ! Mais une fake news comme on dit à la Maison-Blanche.

Dans une interview à The Hollywood Reporter, Sigourney Weaver vient en effet de vendre la mèche en évoquant… Alien 5 que Neill Blomkamp aimerait réaliser. "Nous avions pratiquement commencé alors que je travaillais avec James Cameron. Puis nous avons été lâchés par la Fox, et Neil a bossé sur tant de projets que nous devrons probablement encore patienter. Je suis en effet occupée à faire Avatar 4 et 5 ."

Elle a aussi confirmé que les deuxième et troisième volets, attendus seulement en salle les 18 décembre 2020 et 17 décembre 2021, ont déjà été complètement tournés. "On vient de finir les 2e et 3e films. On a tourné à Los Angeles et James a publiquement parlé du fait qu’il y avait beaucoup de scènes sous l’eau. On a appris à plonger, on a tourné beaucoup de scènes sous-marines, un vrai challenge, plutôt cool. Ces suites formeront une même histoire, même si chaque film sera indépendant. L’intrigue fonctionnera sans les 4 et 5, mais c’est quand même pensé comme une grande saga. Elles proposeront une expérience différente, puisqu’en filmant sous l’eau, on ouvre vers un autre monde. Les scénarios sont excellents. Le premier, que j’adore, installe de nombreuses choses à explorer ensuite. Ça développe une histoire très personnelle, c’est vraiment génial. Et il y a ce message, qui dit qu’on ne doit pas tout sacrifier pour l’argent ou la conquête. Il faudra quatre films pour bien développer ces idées, pour les crier au monde entier."

Les fans du film qui trône en tête du box-office mondial avec ses 2,787 milliards de dollars de recettes attendent ça avec impatience depuis 2009.