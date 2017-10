"Grâce à Dieu on en parle!", a commenté Jane Fonda à propos du producteur américain Harvey Weinstein, accusé de harcèlement, agressions sexuelles et viols par des actrices, "mais ce n'est pas un cas unique... C'est très très répandu".

Dans une interview enregistrée jeudi et qui sera diffusée par la BBC lundi, l'actrice a expliqué avoir découvert les accusations portées contre Harvey Weinstein il y a un an mais n'avoir pas voulu en parler pour ne pas dévoiler l'identité d'une des accusatrices. "J'aurais dû être plus courageuse et je pense qu'à partir de maintenant je le serai quand j'entendrai de telles histoires", a-t-elle déclaré.

La star, qui aura 80 ans en décembre, avait confié à un magazine britannique avoir été violée enfant. Elle a raconté à la BBC avoir subi des avances d'un réalisateur français quand elle avait 21 ans, celui-ci lui disant qu'il avait besoin de savoir "quels types d'orgasmes" elle avait, pour un rôle.

Ces agressions sexuelles se produisent partout, pas seulement à Hollywood et prolifèrent parce que le pouvoir est dans les mains des hommes et que les femmes rechignent à en parler, de peur qu'on ne les croient pas, a répété l'actrice, qui fut l'une des principales figures contestataires des Etats-Unis des années 1960 et 1970.

Jane Fonda a aussi évoqué les scandales sexuels qui ont visé l'acteur américain Bill Cosby, l'ex-président du Fonds monétaire international, le Français Dominique Strauss-Kahn, et le président américain Donald Trump. "Nous avons maintenant un président dont nous savons qu'il a fait la même chose", a-t-elle affirmé. Pendant la campagne présidentielle, une vidéo de Donald Trump avait fuité dans laquelle le magnat de l'immobilier se vantait de pouvoir attraper les femmes par le sexe parce qu'il est célèbre.

"J'espère que c'est un tournant", qui stoppera les agresseurs, a commenté Jane Fonda.

Harvey Weinstein est visé par une enquête ouverte par la police de New York concernant une agression sexuelle présumée remontant à 2004.

Selon l'agence Press association, le producteur est également visé par une enquête menée par la police britannique pour une agression sexuelle qui aurait été commise dans les années 1980 dans la région de Londres.

Depuis la publication d'un article du New York Times le 5 octobre, les accusations de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viols visant le magnat de Hollywood se multiplient, certaines de ces affaires remontant à plus de vingt ans.