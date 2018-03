Cinéma L’acteur américain oscarisé Jared Leto, membre du trio Thirty Seconds To Mars, chantera cet été au Brussels Summer Festival.

"Ce n’est pas ma première fois en Belgique, on y vient assez souvent avec le groupe depuis quelques années, nous confie Jared Leto, de passage mercredi dernier à Anvers avec son groupe de rock alternatif et qui performera au Brussels Summer Festival le 18 août prochain. J’aimerais avoir quelques jours off pour visiter votre pays. La Belgique est si magnifique !"