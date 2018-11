Étonnant bonhomme que ce Jean-Paul Rouve. Capable de se vautrer dans une comédie aussi balourde que Les Tuche et de signer une œuvre subtile, fraîche et sensible comme sa quatrième réalisation (après Sans arme, ni haine, ni violence en 2007, Quand je serai petit en 2012 et Les Souvenirs en 2014), Lola et ses frères . Le tout en ne voyant pas la différence entre les deux…

"C’est exactement la même chose , lâche-t-il. Pourquoi les Tuche ont du succès ? Parce qu’ils existent. Sans humanité, tout sonne faux, plaqué. Pour moi, l’humanité, c’est 80 % du travail. Après, les chemins diffèrent, mais on va au même endroit. D’ailleurs, je suis autant touché par un film de Maurice Pialat que par un autre de Gérard Oury. La seule différence, c’est que la comédie est le type de cinéma qui a besoin du plus de temps pour faire ressentir sa qualité. Une comédie réussie se bonifie avec le temps, et plus que les autres films. Parce que le temps lui retire du vernis pour faire ressortir des choses beaucoup plus profondes. L’exemple ultime, ce sont les mélodrames du cinéma muet ou les films de Chaplin. Les premiers sont irregardables alors que les seconds font toujours rire les enfants aujourd’hui."

La famille constitue le thème central de vos films…

(...)