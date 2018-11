Jennifer Aniston en interview, c’est toujours du pain béni. Vous êtes en effet en présence d’une actrice qui sait jouer au cinéma et à la télé mais qui ne se la joue pas dans la vie. Naturelle et sympathique, pas hautaine pour un sou - ni pour un dollar d’ailleurs - l’ex héroïne de Friends est à l’image de Rachel Green, du genre à consommer une bière avec vous sans vous demander quel est votre pedigree. Encore que la bière, ce n’est pas trop son truc ; Jen serait plutôt eau minérale comme toutes les Californiennes qui comptabilisent les glucides, les protéines et les calories absorbés durant la journée. Cela tombe bien, dans son nouveau film, il est beaucoup question d’apparences, de privations, d’exercices physiques et de relations avec son miroir… Dans Dumplin, elle incarne Rosie, la maman de Willowdeen, une adolescente replète qui ne s’est jamais préoccupée de son corps jusqu’au jour où un beau gars de son lycée commence à la reluquer. Cette jeune fille complexée décide alors de travailler sa confiance en elle en s’inscrivant à un concours de beauté local, présidé par sa propre mère : une ancienne Miss à la plastique irréprochable…

Teenager, vous vous trouviez comment ? Et aujourd’hui ?

"Je me trouve mignonne sans plus. À Hollywood, je peux vous citer des noms de filles beaucoup mieux fichues que moi. D’ailleurs, avant que je fasse un régime, mon père avait coutume de dire que j’avais un derrière qui aurait pu servir de table basse… Croyez-moi, il y a des jours où je me sens jolie et il y en a d’autres où je préfère ne pas mettre un nez dehors ! Je sais que je ne suis pas parfaite."

Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?

(...)