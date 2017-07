L'acteur américain John Heard, qui tenait le rôle du père de famille dans les films 'Maman j'ai raté l'avion' (Home Alone, 1990) et 'Maman j'ai encore raté l'avion' (Home Alone 2, 1992), est décédé. Il était connu également pour ses rôles dans 'Big' (1988) et 'Gladiateurs' (1992).

L'acteur, âgé de 72 ans, aurait été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Palo Alto, en Californie, d'après des sources familiales citées par TMZ. Les causes de sa mort sont pour l'heure inconnues. L'acteur avait subi "une opération du dos mineure" mercredi et restait à l'hôtel pendant sa convalescence.

John Heard est né le 7 mars 1945 à Washington D.C. Diplômé de l'Université Clark, il avait remporté un Theatre World Award en 1977.

Brièvement marié à Margot Kidder en 1979, il a également vécu avec l'actrice Melissa Leo, avec qui il a eu un fils et dont il est séparé depuis 1991.