Lors de l’annonce des nominations aux César, l’accent a été mis sur Virginie Efira, les frères Dardenne ou La tortue rouge. Tandis que la sélection de Jonas Bloquet, en tant que meilleur espoir masculin pour sa prestation face à Isabelle Huppert dans Elle, a complètement été passée sous silence.

"Après Élève libre de Joachim Lafosse, j’ai tellement tourné en France qu’on a sans doute oublié que j’étais belge", explique le comédien de 24 ans, repéré par Luc Besson pour Malavita ou 3 days to kill. "Je n’ai aucun stress, explique celui qui sera habillé par Dior aux César. Me retrouver parmi les nommés est déjà une victoire. On me dit que ça va changer ma vie, mais on m’a déjà dit ça tant de fois sans que rien ne se passe, même si c’est vrai qu’Elle m’a donné plus de visibilité…"

Un film dont il dévoile volontiers les coulisses. "Paul Verhoeven est l’homme le plus calme et le plus doux du monde. Isabelle Huppert est très impressionnante, mais elle aide beaucoup, elle donne des conseils, elle met en confiance. Elle est cool et pousse à prendre son temps pour bien faire les choses. C’est vraiment une grande dame."