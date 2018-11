Cinéma Jude Law vient de se glisser dans la peau de Dumbledore. Avant de retrouver le vêtement du souverain pontife. Rencontre.

C’est une belle gueule. Incontestablement. Mais derrière l’image bien léchée, la gravure fantasmée pour papier glacé, c’est surtout l’un des acteurs les plus doués de sa génération. Avec intelligence et un flegme tout ce qu’il y a de britannique, Jude Law, 46 ans (à la fin décembre), a su indéniablement se faire une place à part dans le Landerneau hollywoodien. Et ce, sans perdre le sens des réalités. Papa poule plus que Don Juan, il préfère en effet se focaliser sur sa nombreuse progéniture plutôt que de fouler les tapis rouges avec un sourire béat.

En attendant, c’est avec mega blockbuster qu’il nous revient : le nouveau volet des Animaux Fantastiques, saga en forme de préambule de la franchise Harry Potter. Jude Law y campe un professeur Albus Dumbledore… jeune, qui enseigne, déjà, à l’école de sorcellerie de Poudlard. Seule cette éminence grise est en mesure d’arrêter les forces obscures incarnées par Geller Grindelwald/Johnny Depp. Rencontre avec un étonnant spécimen !