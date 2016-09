Julie Gayet, proche des gens à La Rochelle (VIDEO)

Cinéma

Cheveux relevés en chignon, élancée dans sa longue robe rouge, Julie Gayet en impose par sa beauté.

Elle impressionnerait presque si d’emblée, escortée et entourée sur les quelques mètres qui la séparent du restaurant où elle dîne et la salle de projection, elle n’adressait pas regards et remerciements à la foule.

Si Adjani a fait crépiter, la veille, les flashes des photographes au festival de la fiction de La Rochelle, que dire des réactions provoquées par la venue - pourtant express - de la blonde comédienne et productrice ?

Tout le monde était sur le pont, dès le début de l’après-midi, vendredi. De son arrivée en train - pantalon noir sur blouse blanche - jusqu’au moment où elle quitté les spectateurs, peu avant minuit, le soir même, les photographes ne l’ont presque pas quittée.

On la dit discrète : Julie Gayet joue pourtant le jeu, pas avare en sourires. Elle a réussi à passer son début de soirée en toute tranquillité, avec l’équipe du film pour France 3 dont elle est l’héroïne et qu’elle est venue défendre, Marion, 13 ans pour toujours (qui sera diffusé le mardi 27 septembre).

On dit aussi que Julie Gayet ne veut pas parler d’elle : ça, ça se vérifie. Pas d’interviews avec la presse, mais une disponibilité à toute épreuve avec les spectateurs. Et une faculté à se mettre en retrait, poussant au-devant de la scène la jeune actrice talentueuse qui joue à ses côtés, Luana Bajrami, face aux flashs qui crépitent ou micro à la main au moment de présenter le film.

De l’avis des équipes qui la côtoient, Julie Gayet est simple et pas du tout star. D’autres racontent aussi qu’elle a très mal vécu une récente Une dans la presse magazine l’annonçant enfin prête à endosser son rôle de Première dame…

Ici, pas de Première dame. Mais une actrice poignante dans le rôle d’une mère qui se bat pour la mémoire de sa fille, suicidée après du harcèlement scolaire. Le film Marion, 13 ans pour toujours est tiré du livre éponyme, écrit par Nora Fraisse. Et il a bouleversé une grande partie des spectateurs.

Après les applaudissements, Julie Gayet a alors accordé toute son attention au public, posant avec chacun pour une photo souvenir. "Et dire, plaisantait un spectateur un peu aigri, qu’il y a quelques années, elle était là, au Festival, et peu de gens lui avaient porté une telle attention. C’est dingue ce que peut faire un scooter !"

Certains n’ont pas (encore) envie de différencier la comédienne de la femme de…

Lors de la cérémonie de clôture du festival, samedi soir, quelques traits d’humour du maître de cérémonie Mathieu Madénian l’ont confirmé, provoquant l’hilarité générale: "Hier soir, le film était très bien. Ben oui, puisqu’il y avait Julie Gayet dedans! Quoi, ça peut toujours être utile!..."