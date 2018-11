"Canal +, producteur et diffuseur exclusif de la 44e cérémonie des César, et l’Académie des arts et techniques du cinéma sont heureux d’annoncer que Kad Merad sera le prochain maître de cérémonie des César 2019", apprend-on par communiqué.



Le célèbre acteur de 54 ans, César du meilleur acteur dans un second rôle en 2007 pour Je vais bien, ne t’en fais pas, succédera ainsi à Manu Payet le 22 février prochain.