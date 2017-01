Cinéma Kate Winslet revient sur le tournage qui l’a lancée dans le grand bain, sans mauvais jeu de mots

Il y a 20 ans le réalisateur James Cameron vous choisissait pour incarner Rose du film Titanic. Cette superproduction a fait de vous une star planétaire au point d’occulter tout ce que vous aviez réalisé auparavant. Au fait, vous vous souvenez de votre tout premier rôle ?

"Difficile d’oublier. J’incarnais la Vierge Marie dans la crèche vivante de mon école. J’avais cinq ans et j’avais vraiment pris mon rôle très au sérieux. La petite fille qui serrait jalousement le petit Jésus en plastique, c’était moi. À onze ans, mes parents m’ont inscrite dans une école de théâtre à Maidenhead , dans la banlieue de Londres. Mais mon premier job était une pub pour les céréales Sugar Puffs où je dansais à côté d’un monstre en miel. C’était très mal payé quand j’y repense mais, à l’époque, j’avais l’impression d’avoir gagné des millions. Pour la petite anecdote, à chaque fois que je sers un bol de céréales à Mia, ma fille, je songe à ce monstre en miel. C’est un peu ma madeleine de Proust." (rires)

Vous vous attendiez à un tel engouement ?

"Oh que non. Avec Leo, nous avions beaucoup de mal à comprendre le déroulement du tournage. Un tournage éreintant, éprouvant. Mais nous nous sommes accrochés car nous savions que nous étions en train de participer à une production bien plus fascinante, bien plus émouvante que celle d’un bateau qui coule. Ce qu’il faut retenir de Titanic, c’est l’histoire de deux êtres qui vont se rencontrer, fusionner, jusqu’à ce qu’un terrible destin les sépare. Je sais que ce film a marqué toute une génération. C’est un film qui traversera le temps parce qu’il parle d’une chose intemporelle : l’amour."

Et les fans…

"La seule chose que j’avais occultée, c’est l’impact que ce film allait avoir dans ma vie quotidienne. Pendant des années, les gens m’ont appelée Rose dans la rue. J’ai expérimenté toutes sortes de fans. Les sympas qui m’affirmaient avoir visionné le film deux cent fois et qui me demandaient uniquement un autographe aux plus fêlés qui me demandaient si je pouvais me mettre à nu afin de me croquer au fusain comme Jack Dawson dans le film."

Dans ce blockbuster, le personnage incarné par Leonard DiCaprio était issu d’un milieu modeste. Tout comme vous dans la vraie vie, non ?

"Oui. On ne roulait pas sur l’or à la maison. Mes parents partageaient les valeurs de la communauté hippie mais n’étaient pas pour autant des extrémistes du power flower. Je me souviens d’avoir passé pas mal de temps perchée sur les épaules de mon père dans des festivals de rock, de jazz ou de pop music. Nous n’avions pas beaucoup d’argent. Alors, on campait, notamment en France où on dormait sur la banquette arrière de la voiture. C’était l’époque où l’on volait du papier toilette dans les cafés…"

Comme dans Titanic, votre mère a eu, je crois, une énorme influence sur vous…

"Sauf que ma mère n’a jamais été tyrannique. Elle ne m’a jamais poussée à épouser un homme plutôt qu’un autre. Elle n’a jamais été dirigiste. (Rires) En attendant, quelle mère n’a pas eu une influence sur ses enfants ? Bonne ou mauvaise, nous la subissons tous et toutes. Ma mère ne nous imposait rien et aucun sujet n’était tabou à la maison. Elle nous faisait confiance pour nous laisser mener notre vie d’enfant sans vouloir en changer le cours. La seule limite qu’elle nous fixait, c’était celle de notre imagination."

