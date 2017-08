Il ne cessera jamais de nous étonner. Après avoir rempli les salles avec son camarade Gad Elmaleh - aujourd’hui, star reconnue aux États-Unis -, Kev Adams part à la conquête d’Hollywood. Selon Deadline, l’acteur français de 26 ans sera, le 6 juillet 2018, à l’affiche de la comédie made in USA intitulée The Spy Who Dumped me (L’espion qui m’a larguée) au côté de Mila Kunis et Kate McKinnon. Les deux actrices y incarneront deux amies qui seront, malgré elles, entraînées dans une affaire douteuse de dimension internationale. L’une d’elle découvrira d’ailleurs que son ex-compagnon était en réalité un espion.

Pour ses premiers pas au cinéma, Kev Adams s’entoure plutôt bien. Le film dans lequel l’acteur devrait jouer a, en effet, été co-écrit par David Iserson, scénariste de Mad Men et Mr. Robot. Un bon en avant pour le jeune homme dont la carrière cinématographique a décollé en 2015 avec la comédie Les profs. L’acteur, qui a joué dans la série Soda de 2011 à 2015, s’est fait ensuite remarquer dans des films comme Fiston, avec Franck Dubosc, Les nouvelles aventures d’Aladin ou encore Amis publics.