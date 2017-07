S’il est rare qu’une star comme Nicolas Cage tourne aussi longtemps sur notre territoire, ces dernières années, le gratin d’Hollywood a effectué de plus en plus souvent un petit détour professionnel par la Belgique.

À la fin du mois de juin, le légendaire Brian De Palma avait tourné à Anvers quelques scènes de Domino, avec Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) et Christina Hendricks (Mad Men).

Auparavant, Sharon Stone s’était rendue dans la région de Charleroi en 2010 pour les prises de vue de Largo Winch 2, Aaron Eckhart et Olga Kurylenko s’étaient expatriés à Bruxelles en 2011 pour les besoins de The Expatriate, Nicole Kidman s’était transformée en 2012 en princesse du Rocher et tourné une partie des scènes d’intérieur dans le Parlement bruxellois pour le compte de Grace de Monaco et Anthony Hopkins avait fait mousser la bière hollandaise dans notre pays en 2013 sur le plateau de Kidnapping Freddy Heineken. Sans oublier le tournage, en 2015, de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Pour l’occasion, Tim Burton avait fait venir à Brasschaat Eva Green, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Terence Stamp, Rupert Everett. Pas mal pour un si petit pays.