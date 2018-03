Est-ce qu’un seul grand dessin animé classique de Disney échappera à la mode du remake live, avec de vrais acteurs ou des animaux recréés informatiquement ? On peut clairement se poser la question, puisqu’après Alice au pays des merveilles, Cendrillon, Blanche-Neige, La Belle au bois dormant (via la terrible Maléfique), Les 101 dalmatiens, La Belle et la Bête, La Nuit sur le mont chauve (tiré de Fantasia) ou Peter Pan, et en attendant Dumbo, Winnie l’Ourson, Le Roi lion, Pinocchio, Mulan, La Petite Sirène, Aladdin, La Fée Clochette (en spin-off de Peter Pan) ou Merlin l’enchanteur, c’est au tour de La Belle et le Clochard de bénéficier d’une remise au goût du jour à grands coups d’effets spéciaux.

Le studio aux oreilles arrondies vient de confier à un réalisateur peu connu de 54 ans, Charlie Bean, la mise en scène d’un long métrage mélangeant vrais acteurs et animaux informatiques. Un choix plutôt surprenant puisque l’ancien animateur s’est surtout fait remarquer par la réalisation de quasiment tous les épisodes de la série Tron : Uprising ou du film d’animation The Lego Ninjago Movie. Des œuvres basées sur le rythme et l’action, assez éloignées de l’univers plus tendre et de la Bella Notte devant un plat de spaghetti de La Belle et le Clochard.

Disney mise pourtant très gros sur ce projet puisqu’il ne sortira pas en salle en 2019 mais sur sa nouvelle plateforme de streaming qui doit être lancée l’an prochain. Un fameux concurrent en vue pour Netflix.